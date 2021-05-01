ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

Забитым мячом в составе "Уфы" отметился Филип Мрзляк (66-я минута), у ЦСКА отличился Федор Чалов (71). 23-летний российский форвард впервые в 2021 году поразил ворота соперника в чемпионате России. В последний раз до этого Чалов забивал 17 декабря 2020 года, когда оформил хет-трик в гостевом матче с "Ростовом" (3:0). Гол в ворота "Уфы" стал шестым для форварда ЦСКА в нынешнем чемпионате.

Из-за травмы после перерыва встречу не смог продолжить полузащитник красно-синих Никола Влашич. ЦСКА не удалось победить в третьем матче подряд в РПЛ. В двух предыдущих турах армейцы уступили "Сочи" (1:2) и "Спартаку" (0:1).

ЦСКА набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, в следующем туре армейцы 8 мая примут "Краснодар". "Уфа" с 21 очком занимает предпоследнюю, 15-ю строчку. Столько же очков набрал "Ротор", но команда из Волгограда находится выше в турнирной таблице благодаря преимуществу в личных встречах. В следующем туре "Уфа" 8 мая примет "Зенит".