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Футбол в России

ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

Армейцы не могут выиграть в РПЛ на протяжении трех встреч
Остон Урунов и Виктор Васин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Остон Урунов и Виктор Васин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

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Забитым мячом в составе "Уфы" отметился Филип Мрзляк (66-я минута), у ЦСКА отличился Федор Чалов (71). 23-летний российский форвард впервые в 2021 году поразил ворота соперника в чемпионате России. В последний раз до этого Чалов забивал 17 декабря 2020 года, когда оформил хет-трик в гостевом матче с "Ростовом" (3:0). Гол в ворота "Уфы" стал шестым для форварда ЦСКА в нынешнем чемпионате.

Из-за травмы после перерыва встречу не смог продолжить полузащитник красно-синих Никола Влашич. ЦСКА не удалось победить в третьем матче подряд в РПЛ. В двух предыдущих турах армейцы уступили "Сочи" (1:2) и "Спартаку" (0:1).

ЦСКА набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, в следующем туре армейцы 8 мая примут "Краснодар". "Уфа" с 21 очком занимает предпоследнюю, 15-ю строчку. Столько же очков набрал "Ротор", но команда из Волгограда находится выше в турнирной таблице благодаря преимуществу в личных встречах. В следующем туре "Уфа" 8 мая примет "Зенит".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27177365-2458
2Локомотив27164743-2952
3Спартак27155750-3350
4Рубин28154937-3049
5ЦСКА28145746-2947
6Динамо281441041-3146
7Сочи27137744-3146
8Химки271251033-3741
9Ростов271241134-3140
10Краснодар271151147-3838
11Ахмат281061231-3536
12Урал27613825-3431
13Арсенал27651624-4323
14Ротор28561713-4921
15Уфа28561724-4521
16Тамбов27342017-5513

 

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