ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".
Забитым мячом в составе "Уфы" отметился Филип Мрзляк (66-я минута), у ЦСКА отличился Федор Чалов (71). 23-летний российский форвард впервые в 2021 году поразил ворота соперника в чемпионате России. В последний раз до этого Чалов забивал 17 декабря 2020 года, когда оформил хет-трик в гостевом матче с "Ростовом" (3:0). Гол в ворота "Уфы" стал шестым для форварда ЦСКА в нынешнем чемпионате.
Из-за травмы после перерыва встречу не смог продолжить полузащитник красно-синих Никола Влашич. ЦСКА не удалось победить в третьем матче подряд в РПЛ. В двух предыдущих турах армейцы уступили "Сочи" (1:2) и "Спартаку" (0:1).
ЦСКА набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, в следующем туре армейцы 8 мая примут "Краснодар". "Уфа" с 21 очком занимает предпоследнюю, 15-ю строчку. Столько же очков набрал "Ротор", но команда из Волгограда находится выше в турнирной таблице благодаря преимуществу в личных встречах. В следующем туре "Уфа" 8 мая примет "Зенит".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|17
|7
|3
|65-24
|58
|2
|Локомотив
|27
|16
|4
|7
|43-29
|52
|3
|Спартак
|27
|15
|5
|7
|50-33
|50
|4
|Рубин
|28
|15
|4
|9
|37-30
|49
|5
|ЦСКА
|28
|14
|5
|7
|46-29
|47
|6
|Динамо
|28
|14
|4
|10
|41-31
|46
|7
|Сочи
|27
|13
|7
|7
|44-31
|46
|8
|Химки
|27
|12
|5
|10
|33-37
|41
|9
|Ростов
|27
|12
|4
|11
|34-31
|40
|10
|Краснодар
|27
|11
|5
|11
|47-38
|38
|11
|Ахмат
|28
|10
|6
|12
|31-35
|36
|12
|Урал
|27
|6
|13
|8
|25-34
|31
|13
|Арсенал
|27
|6
|5
|16
|24-43
|23
|14
|Ротор
|28
|5
|6
|17
|13-49
|21
|15
|Уфа
|28
|5
|6
|17
|24-45
|21
|16
|Тамбов
|27
|3
|4
|20
|17-55
|13