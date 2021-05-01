Российская федерация баскетбола открыла счет для помощи семьям пострадавших в ДТП

ТАСС, 1 мая. Российская федерация баскетбола (РФБ) открыла счет для помощи семьям пострадавших в автокатастрофе юных баскетболисток. Об этом сообщает пресс-служба РФБ .

Власти Волгоградской области возьмут на себя расходы на похороны погибших на Ставрополье

В Ставропольском крае на федеральной трассе Астрахань - Ставрополь в пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 18 жителей Волгоградской области, погибли пятеро детей. В микроавтобусе находились 18 детей из баскетбольной команды девушек профильной спортивной школы №2 из Волгограда. Они направлялись в Черкесск на соревнования.

3 мая в Волгоградской области объявлено днем траура.