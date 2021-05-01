МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов назвал себя одним из сильнейших функционеров в премьер-лиге. Об этом он рассказал журналистам после матча с ЦСКА (1:1) в субботу.

"Много сливов в интернете насчет зарплат. Это один из вариантов моей работы, я понимаю, что мне кто-то мешает. Я, наверное, многим не нравлюсь своей работой, пусть учатся у меня. Я думаю, что я один из лучших", - сказал Газизов.

Газизов занимал пост гендиректора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года, после чего перешел на аналогичную должность в "Уфе", где ранее работал с 2012 по 2020 год.