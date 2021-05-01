Газизов: футболисты "Уфы" заслужили ничью в матче с ЦСКА

"Уфа" в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграла вничью с ЦСКА со счетом 1:1.

"Разочарованы ли, что вели в один мяч, но закончили вничью? По игре ничья, я думаю, что футбольный бог рассудил все правильно, по-другому здесь нельзя, - сказал Газизов. - Может быть, могло повезти, но все равно мы заслужили ничью, мы ее получили. Поздравляю болельщиков "Уфы", хотел бы отметить фанатов, которые были на матче, они поддерживали команду".

"Уфа" старается играть довольно агрессивно, в современный футбол, считает Газизов. "Надеюсь, у нас получается. Игра с "Сочи", конечно, была неудачной, но я сегодня пришел, поблагодарил ребят и сказал, что эта игра дорогого стоит. На поле соперника ЦСКА для нас очень неудобный соперник, и здесь добыть очко очень сложно, потому что ЦСКА находится в непростой ситуации. Я надеюсь, что у "Уфы" будет все хорошо по игре и по остальным компонентам", - добавил гендиректор уфимцев.

"Уфа" с 21 очком занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Столько же очков набрал "Ротор", но команда из Волгограда находится выше в турнирной таблице благодаря преимуществу в личных встречах. В следующем туре "Уфа" 8 мая примет "Зенит".