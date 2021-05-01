Хоккеист "Авангарда" Костин вернется в "Сент-Луис"

ТАСС, 1 мая. Нападающий омского "Авангарда" Клим Костин во вторник присоединится к клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис". Об этом сообщает пресс-служба "Сент-Луиса".

Костин в составе "Авангарда" стал обладателем Кубка Гагарина. Омский клуб в финальной серии до четырех побед обыграл московский ЦСКА со счетом 4-2 и впервые стал обладателем трофея. Форвард в 24 матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 9 (5 голов + 4 результативные передачи) очков.

Костину 21 год, он был выбран "Сент-Луисом" на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. За "Сент-Луис" он сыграл в четырех матчах и отметился одной заброшенной шайбой. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) на его счету 181 матч за три сезона и 82 (29+53) очка.