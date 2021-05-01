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КХЛ

Хоккейный клуб "Куньлунь" назначит нового тренера в течение мая

Генменеджер отметил, что в олимпийский сезон в расчет будут браться интересы сборной Китая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Пекинский хоккейный клуб "Куньлунь Ред Стар" планирует определить новый состав тренерского штаба, включая главного тренера, в течение мая. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Николай Феоктистов.

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В субботу пресс-служба "Куньлуня" объявила, что клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Алексеем Ковалевым. Также клуб покинули и его помощники - Вячеслав Козлов, Игорь Уланов и Николай Мишин.

"Я думаю, что в течение мая мы определимся с кандидатурами, - сказал Феоктистов. - У нас есть список, но мы его не разглашаем, так как нет подписанных контрактов. Майские праздники единые для России и для Китая, плюс в условиях пандемии у нас в клубе, скажем так, есть разделение - владелец и совет директоров там, а мы здесь. Поэтому для принятия решений требуется время".

"К тому же это олимпийский год, что тоже вносит определенные корректировки. Нам необходимо учитывать не только наши возможные спортивные интересы, но и интересы сборной Китая, которые могут возникнуть", - отметил собеседник ТАСС.

В завершившемся сезоне КХЛ "Куньлунь" занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

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