Хоккейный клуб "Куньлунь" назначит нового тренера в течение мая

В субботу пресс-служба "Куньлуня" объявила, что клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Алексеем Ковалевым. Также клуб покинули и его помощники - Вячеслав Козлов, Игорь Уланов и Николай Мишин.

"Я думаю, что в течение мая мы определимся с кандидатурами, - сказал Феоктистов. - У нас есть список, но мы его не разглашаем, так как нет подписанных контрактов. Майские праздники единые для России и для Китая, плюс в условиях пандемии у нас в клубе, скажем так, есть разделение - владелец и совет директоров там, а мы здесь. Поэтому для принятия решений требуется время".

"К тому же это олимпийский год, что тоже вносит определенные корректировки. Нам необходимо учитывать не только наши возможные спортивные интересы, но и интересы сборной Китая, которые могут возникнуть", - отметил собеседник ТАСС.

В завершившемся сезоне КХЛ "Куньлунь" занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.