Онопко: непопадание в еврокубки будет провалом для ЦСКА

ТАСС, 1 мая. Непопадание в зону еврокубков по итогам сезона-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги будет провалом для московского ЦСКА. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший тренер армейцев Виктор Онопко.

ЦСКА после 28 матчей занимает пятое место, которое в случае победы "Локомотива" в финале Кубка России даст право сыграть в квалификации Лиги конференций следующего сезона. Армейцы набрали 47 очков, на очко меньше у "Динамо" и имеющего матч в запасе "Сочи".

"Все зависит от того, как будут играть конкуренты. Сейчас у ЦСКА будут тяжелые матчи с "Краснодаром" и "Динамо". Конечно, если команда не попадет в еврокубки - это будет провал. Руководство знает, как выходить из такой ситуации, думаю, что внутри команды все разберутся, пацаны будут выходить на поле умирать", - сказал Онопко.

В субботу ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1. "Мне непонятно, что происходит с командой, сегодня было два разных тайма, второй был лучше первого. Если не брать пропущенный гол во втором тайме, то команда играла хорошо. [Константин] Кучаев вышел на замену удачно, [Федор] Чалов забил", - отметил Онопко.

"Может быть, тренерский штаб находится в определенном поиске. Не могу сказать, что команда в кризисе. У ЦСКА не может быть кризиса", - добавил бывший тренер ЦСКА.

В следующем туре 8 мая ЦСКА примет "Краснодар".