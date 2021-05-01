ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам игры с "Уфой"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Об этом газете " Спорт-Экспресс " сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. На 87-й минуте матча главный судья Василий Казарцев проконсультировался с видеоассистентом после контакта защитника "Уфы" с футболистом ЦСКА в штрафной площади. Арбитр решил не назначать пенальти в ворота гостей.

"В конце матча было спорное решение по неназначенному пенальти. Будем обращаться в ЭСК, в других матчах за подобные эпизоды ставили пенальти", - сказал Бабаев.

"Могли рассчитывать на победу сегодня, не реализовали свои моменты. Где-то можно сетовать на невезение, но это не оправдание. Надо постараться в оставшихся матчах забрать 6 очков", - добавил гендиректор ЦСКА.

ЦСКА набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, в следующем туре армейцы 8 мая примут "Краснодар".