Дубль Нобоа и гол Заболотного позволили "Сочи" обыграть "Краснодар" в матче РПЛ

КРАСНОДАР, 1 мая. /ТАСС/. "Сочи" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе победителей голами отметились Кристиан Нобоа (6 - с пенальти, 90+4) и Антон Заболотный (86). У "Краснодара" гол на счету Дмитрия Стоцкого (59). На 79-й минуте за две желтые карточки с поля был удален полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла.

Заболотный забил во втором матче чемпионата России подряд. Всего на счету форварда сборной России девять голов в 25 играх нынешнего сезона РПЛ.

"Сочи" одержал третью победу подряд в чемпионате России и занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Столько же очков в активе казанского "Рубина", который опережает "Сочи" по дополнительным показателям (количество побед). "Краснодар" с 38 очками занимает десятое место.

В следующем туре "Сочи" 7 мая примет "Ротор", "Краснодар" днем позже на выезде сыграет с ЦСКА.