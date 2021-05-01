{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дубль Нобоа и гол Заболотного позволили "Сочи" обыграть "Краснодар" в матче РПЛ

Футболисты "Краснодара" играли вдесятером с 79-й минуты
Антон Заболотный, Кирилл Заика и Кристиан Нобоа Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Антон Заболотный, Кирилл Заика и Кристиан Нобоа
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

КРАСНОДАР, 1 мая. /ТАСС/. "Сочи" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

На эту тему
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу
ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей голами отметились Кристиан Нобоа (6 - с пенальти, 90+4) и Антон Заболотный (86). У "Краснодара" гол на счету Дмитрия Стоцкого (59). На 79-й минуте за две желтые карточки с поля был удален полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла.

Заболотный забил во втором матче чемпионата России подряд. Всего на счету форварда сборной России девять голов в 25 играх нынешнего сезона РПЛ.

"Сочи" одержал третью победу подряд в чемпионате России и занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Столько же очков в активе казанского "Рубина", который опережает "Сочи" по дополнительным показателям (количество побед). "Краснодар" с 38 очками занимает десятое место.

В следующем туре "Сочи" 7 мая примет "Ротор", "Краснодар" днем позже на выезде сыграет с ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27177365-2458
2Локомотив27164743-2952
3Спартак27155750-3350
4Рубин28154937-3049
5Сочи28147747-3249
6ЦСКА28145946-2947
7Динамо281441041-3146
8Химки271251033-3741
9Ростов271241134-3140
10Краснодар281151248-4138
11Ахмат281061231-3536
12Урал27613825-3431
13Арсенал27651624-4323
14Ротор28561713-4921
15Уфа28561724-4521
16Тамбов27342017-5513

 

Теги
Российский футбол
Сборные по хоккею
Сборная России по хоккею проиграла швейцарцам в матче Евровызова
Автором единственной заброшенной шайбы стал Фабиан Хайднер
Сборная России по хоккею проиграла швейцарцам в матче Евровызова
Читать полностью