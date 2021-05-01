Дубль Нобоа и гол Заболотного позволили "Сочи" обыграть "Краснодар" в матче РПЛ

КРАСНОДАР, 1 мая. /ТАСС/. "Сочи" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 3:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голами отметились Кристиан Нобоа (6 - с пенальти, 90+4) и Антон Заболотный (86). У "Краснодара" гол на счету Дмитрия Стоцкого (59). На 79-й минуте за две желтые карточки с поля был удален полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла.
Заболотный забил во втором матче чемпионата России подряд. Всего на счету форварда сборной России девять голов в 25 играх нынешнего сезона РПЛ.
"Сочи" одержал третью победу подряд в чемпионате России и занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Столько же очков в активе казанского "Рубина", который опережает "Сочи" по дополнительным показателям (количество побед). "Краснодар" с 38 очками занимает десятое место.
В следующем туре "Сочи" 7 мая примет "Ротор", "Краснодар" днем позже на выезде сыграет с ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|17
|7
|3
|65-24
|58
|2
|Локомотив
|27
|16
|4
|7
|43-29
|52
|3
|Спартак
|27
|15
|5
|7
|50-33
|50
|4
|Рубин
|28
|15
|4
|9
|37-30
|49
|5
|Сочи
|28
|14
|7
|7
|47-32
|49
|6
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|46-29
|47
|7
|Динамо
|28
|14
|4
|10
|41-31
|46
|8
|Химки
|27
|12
|5
|10
|33-37
|41
|9
|Ростов
|27
|12
|4
|11
|34-31
|40
|10
|Краснодар
|28
|11
|5
|12
|48-41
|38
|11
|Ахмат
|28
|10
|6
|12
|31-35
|36
|12
|Урал
|27
|6
|13
|8
|25-34
|31
|13
|Арсенал
|27
|6
|5
|16
|24-43
|23
|14
|Ротор
|28
|5
|6
|17
|13-49
|21
|15
|Уфа
|28
|5
|6
|17
|24-45
|21
|16
|Тамбов
|27
|3
|4
|20
|17-55
|13