Брагин остался доволен игрой вратаря Федотова во втором матче Евровызова против швейцарцев

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов хорошо и уверенно сыграл во втором матче против сборной Швейцарии в рамках Евровызова. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Валерий Брагин.

Россияне уступили команде Швейцарии со счетом 0:1. Ворота сборной России защищал Федотов, в первой игре против швейцарцев сыграл голкипер Александр Самонов.

"Сегодня команда лучше двигалась, работала, были хорошие моменты, но, конечно, в таких играх надо забивать, - сказал Брагин. - Мы этого не сделали, а противник - одну забросил, поэтому сегодня проиграли. [Иваном] Федотовым доволен сегодня, он хорошо, уверенно сыграл".

Также Брагин сообщил, что игроки, которые работают по индивидуальным программам в Новогорске, имеют повреждения. "У тех игроков, которые остались в Новогорске, есть небольшие повреждения", - добавил специалист.

Оба матча являлись этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге. С 13 по 16 мая сборная России выступит на заключительном этапе Евротура - Чешских играх.

Евровызов - ежегодный международный турнир, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.