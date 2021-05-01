Дортмундская "Боруссия" и "Лейпциг" сыграют в финале Кубка Германии по футболу

ТАСС, 1 мая. Дортмундская "Боруссия" на своем поле одержала победу над клубом "Хольштайн Киль" со счетом 5:0 в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу.

Все голы были забиты в первом тайме. Забитыми мячами отметились Джованни Рейна (16-я, 23-я минуты), Марко Ройс (26), Торган Азар (32) и Джуд Беллингем (42). "Хольштайн Киль", который выступает во второй бундеслиге, на пути к полуфиналу выбил из турнира мюнхенскую "Баварию", обыграв ее на стадии 1/16 финала (2:2, по пенальти - 6:5).

"Боруссия" вышла в финал впервые с 2017 года. Тогда команда из Дортмунда в решающем матче турнира обыграла "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне (2:1). Всего "Боруссия" девять раз играла в финале Кубка Германии, четыре раза побеждала, пять раз проигрывала.

В финале "Боруссия" встретится с "Лейпцигом", который накануне обыграл "Вердер" (2:1). Решающий матч турнира запланирован на 13 мая в Берлине.