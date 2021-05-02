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Юниорский чемпионат мира по хоккею

Хоккеисты юниорской сборной России Полтапов и Коромыслов подвели итоги матча против чехов

Сборная России победила со счетом 11:1

ТАСС, 2 мая. Сборной России удалось одержать крупную победу над чехами в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди юниоров (игроки не старше 18 лет) за счет слаженной командной работы и выполнения тренерской установки. Такое мнение журналистам высказал нападающий россиян Прохор Полтапов.

В ночь на воскресенье россияне разгромили чехов со счетом 11:1.

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"Мы показали слаженную командную работу, мало удалялись и просто выполняли тренерскую установку, - сказал Полтапов. - Чехи - такая же сильная и организованная команда, как и все остальные, участвующие на турнире. Настрой на этот матч был такой же, как и на другие команды. По поводу грязной игры с их стороны тренеры нам сказали играть в свою игру и ничего им не отвечать".

"Я думаю, мы с каждой игрой набираем уверенность в себе и силы, так как плей-офф - самая важная часть турнира, и мы подойдем полностью готовыми к этому этапу, - добавил защитник Арсений Коромыслов. - Я думаю, что нам особо без разницы, на кого выйдем в плей-офф. Играть надо с любым соперником, побеждать его и проходить дальше".

Сборная России набрала девять очков в четырех матчах и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице группы B. Позднее в воскресенье в заключительном матче группы сыграют финны (второе место, восемь очков) и американцы (третье место, шесть очков). Чехи заняли в группе четвертое место (четыре очка), на последней позиции расположилась команда Германии (0). По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят по четыре команды каждой группы.

Соперник россиян по четвертьфиналу определится по завершении всех матчей группового этапа.

Теги
Юниорский чемпионат мира по хоккею
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