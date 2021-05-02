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НХЛ

Варламов заявил, что хоккеисты "Айлендерс" хорошо отрабатывают в защите

В ночь на воскресенье "Айлендерс" обыграли "Рейнджерс", а российский вратарь провел третью игру кряду "на ноль"

ТАСС, 2 мая. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Айлендерс" проделывают большой объем работы в защите, чтобы не позволить соперникам создавать моменты, которые могут привести к заброшенным шайбам. Такое мнение высказал российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов, комментарий которого приводит официальный сайт НХЛ.

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В ночь с субботы на воскресенье "Айлендерс" обыграли "Рейнджерс" (3:0), а российский вратарь провел третью игру кряду "на ноль" и превзошел рекорд Гленна Реша по продолжительности "сухой" серии "Айлендерс", который был установлен в 1975 году, - 178 минут 28 секунд. На данный момент серия Варламова без пропущенных шайб составляет 213 минут 56 секунд.

"Безусловно, это большое достижение для меня и всей команды. Это командный вид спорта, и я бы не справился без помощи своих партнеров, которые проделывают большую работу в защите, чтобы у наших ворот создавалось как можно меньше моментов, - сказал Варламов. - Я ценю все, что они делают".

Команда из Нью-Йорка занимает третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 67 очков в 51 игре и обеспечила себе место в плей-офф НХЛ. В следующем матче "Айлендерс" сыграют в гостях 4 мая против "Баффало".

Варламов выступает за "Айлендерс" с 2019 года, до этого он играл в НХЛ за "Вашингтон" и "Колорадо". В нынешнем сезоне он провел 33 матча, одержал 19 побед и семь раз отыграл "на ноль".

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