Ходок Мизинов заявил, что отказ в допуске на чемпионат Европы не выбил его из колеи

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в ходьбе на 20 км Василий Мизинов изначально предполагал, что ему могут не предоставить возможность выступить 16 мая на командном чемпионате Европы в Чехии, поэтому отнесся к этому отказу спокойно. Об этом Мизинов сообщил ТАСС.

30 апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отклонила 14 заявок спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в командном чемпионате Европы по спортивной ходьбе, так как они были поданы после истечения срока подачи заявок на этот турнир (8 апреля 2021 года). Эти 14 спортсменов также подали заявки на участие в последующих турнирах, они будут рассмотрены в ближайшее время. В числе этих ходоков был и 23-летний Мизинов.

"Конечно, я огорчен, что мне не удастся выступить на командном чемпионате Европы в Чехии. Но мы с тренером заранее допускали такой исход событий, поэтому предусмотрели запасные варианты. Поэтому этот отказ не выбил меня из колеи, и на подготовке к Олимпийским играм пропуск старта в Чехии не должен никак отразиться. Так, уже завтра я буду стартовать на дистанции 10 км на "Кубке Московии", который пройдет в Воронове", - сказал Мизинов.

Серебряный призер ЧМ-2019, выполнивший норматив для участия в Олимпиаде в Токио, не исключает, что примет участие в летнем чемпионате России по спортивной ходьбе, который пройдет с 29 по 30 мая в Чебоксарах. "Мы в ближайшее время обсудим с тренером этот вопрос", - сказал спортсмен.

В последний день апреля World Athletics допустил до участия в международных стартах в нейтральном статусе четырех россиян. Речь идет о трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, чемпионке мира в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой, бронзовом призере ЧМ-2019 в прыжках в высоту Илье Иванюке и прыгунье с шестом Аксане Гатауллиной.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.