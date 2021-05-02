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ЧМ по хоккею в Риге

Международная федерация хоккея утвердила форму сборной России на чемпионате мира

Форма представлена в красном и белом цветах, в центре расположен логотип Олимпийского комитета России
Игроки сборной России Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Игроки сборной России
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 2 мая. Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) утвердило форму сборной России, в которой команда будет выступать на чемпионате мира в Риге. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Форма представлена в красном и белом цветах, в центре расположен логотип Олимпийского комитета России (ОКР).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

В четверг президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил ТАСС, что федерация одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. 

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РоссияЧМ по хоккею в Риге
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