Гендиректор "Крыльев Советов" считает, что у клуба не должно быть проблем с лицензией РПЛ

В матче 40-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) команда из Самары обыграла "Акрон" со счетом 2:1 и обеспечила себе досрочный выход в РПЛ.

"Сезон еще не закончился, у нас еще три матча в первенстве, - сказал Калакуцкий. - А впечатления [от игры команды] только радостные, если говорить об этом матче, немного с интригой, потому что проигрывали, но даже при ничейном результате команда стремилась выиграть, хотя он нас потенциально устраивал. Но еще три матча в первенстве и, самое главное, финал Кубка России, поэтому нельзя еще говорить о том, что у нас сезон закончен, у нас впереди много событий".

"С лицензированием не должно быть никаких проблем. Клуб играл в РПЛ на протяжении многих сезонов, поэтому с основными критериями проблем возникнуть не должно", - отметил собеседник ТАСС.

После 39 матчей "Крылья Советов" под руководством главного тренера Игоря Осинькина набрали 92 очка и оторвались на 11 баллов от занимающего третье место "Нижнего Новгорода", которому осталось провести три встречи. В РПЛ выходят две лучшие команды по итогам чемпионата ФНЛ, третья и четвертая команды получают право сыграть в переходных матчах с 13-й и 14-й командами элитного дивизиона соответственно. Второе место с 88 очками после 40 встреч занимает "Оренбург".

"Крылья Советов" вылетели из премьер-лиги по итогам прошлого сезона, заняв предпоследнее, 15-е место. В высшем дивизионе чемпионата России самарская команда выступала в 1992-2014, 2015-2017 и 2018-2020 годах. В 2004 году "Крылья Советов" стали бронзовым призером чемпионата России.