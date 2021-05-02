Терюшков считает спорным удаление футболиста "Химок" Трошечкина в матче с "Уралом"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков считает спорным удаление футболиста "Химок" Александра Трошечкина в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Урала". Таким мнением Терюшков поделился с ТАСС.

Подмосковные "Химки" обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0, встреча прошла на стадионе "Арена-Химки". Мяч на 10-й минуте забил Мохамед Конате. На 15-й минуте главный арбитр Владимир Москалев после помощи видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку за грубое нарушение полузащитнику "Химок" Трошечкину - удаление стало для футболиста вторым в 23 играх РПЛ нынешнего сезона.

"Мы выходили играть первым номером, выходили играть в атакующий футбол. Был спорный момент, спорное удаление, по моему мнению, но мы традиционно не комментируем решения судей, - рассказал Терюшков. - Хотели забить больше, но, играя вдесятером, это сделать было максимально сложно. Вратарь Илья Лантратов, конечно, молодец - выручил команду, и вся команда играла максимально собранно".

"Могли и второй гол забить в первой части, но счет на табло. Три очка, готовимся к матчу со "Спартаком". Это пока наш лучший результат по количеству очков за всю историю существования команды. Остались две сложные игры со "Спартаком" и "Сочи", надеемся набрать шесть", - сообщил Терюшков.

Для "Химок" это восьмая домашняя победа подряд. С 44 очками команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, "Урал" с 31 очком находится на 12-й строчке. В следующем туре 10 мая "Химки" на выезде сыграют с московским "Спартаком", "Урал" в этот же день примет "Ростов".