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Мировой футбол

"Аякс" стал 35-кратным чемпионом Нидерландов по футболу

Амстердамский клуб выиграл титул за три матча до конца первенства
Футболисты "Аякса" EPA-EFE/MAURICE VAN STEEN
Описание
Футболисты "Аякса"
© EPA-EFE/MAURICE VAN STEEN

ТАСС, 2 мая. Амстердамский "Аякс" со счетом 4:0 разгромил "Эммен" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Нидерландов по футболу и досрочно стал чемпионом страны. Этот титул стал для столичного клуба 35-м в истории.

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Забитыми мячами отметились Юрьен Тимбер (10-я минута), Себастьян Аллер (61), Девайн Ренч (66) и Дэви Классен (74).

"Аякс" после 31 матча набрал 82 очка и опережает находящийся на втором месте ПСВ, которому осталось провести четыре встречи, на 15 очков. Прошлый чемпионат Нидерландов не был доигран из-за пандемии коронавируса. В сезоне-2018/19 титул также завоевал "Аякс".

Амстердамский клуб стал чемпионом страны в рекордный 35-й раз. 24 раза титул выигрывал ПСВ, 15 побед у "Фейенорда". "Аякс" в нынешнем сезоне в 20-й раз стал обладателем Кубка Нидерландов.

"Аякс" является четырехкратным (1971, 1972, 1973, 1995) победителем Лиги чемпионов (до 1992 года турнир назывался Кубок европейских чемпионов), однажды побеждал в Кубке УЕФА (1992) и Кубке обладателей кубков (1987). Трижды команда из Амстердама становилась обладателем Суперкубка УЕФА (1972, 1973, 1995).

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