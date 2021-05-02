ТАСС, 2 мая. Миланский "Интер" впервые с 2010 года стал чемпионом Италии по футболу. За четыре матча до финиша чемпионата команда Антонио Конте стала недосягаемой для соперников.

Это стало известно после матча 34-го тура между "Сассуоло" и "Аталантой", который завершился со счетом 1:1. Занимающая второе место "Аталанта" набрала 69 очков и за четыре встречи до конца первенства потеряла шансы догнать лидирующий "Интер", в активе которого 82 очка. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук на поле не появился.

Голом в составе "Аталанты" отметился Робин Госенс (32-я минута), у "Сассуоло" отличился Доменико Берарди (52). "Аталанта" и "Милан" имеют в активе по 69 очков, команда из Бергамо располагается на втором месте в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям. Участие в Лиге чемпионов следующего сезона из итальянских клубов пока обеспечил себе только "Интер". "Аталанта" в следующем туре 9 мая на выезде сыграет с "Пармой", "Сассуоло" в тот же день в гостях встретится с "Дженоа".

"Интер" стал чемпионом Италии в 19-й раз в своей истории и обогнал по этому показателю "Милан", который побеждал 18 раз. В девяти предыдущих сезонах титул неизменно выигрывал "Ювентус", в активе которого 36 побед в чемпионатах страны. "Интер" является трехкратным (1964, 1965, 2010) победителем Лиги чемпионов (до 1992 года турнир назывался Кубок европейских чемпионов) и обладателем Кубка УЕФА (1991, 1994, 1998). Трижды "Интер" выигрывал клубный чемпионат мира (1964, 1965, 2010).

Главный тренер "Интера" Антонио Конте в четвертый раз стал чемпионом Италии. Три предыдущих титула он выиграл, работая в "Ювентусе" (2012-2014). Также специалист привел "Челси" к победе в Английской премьер-лиге в сезоне-2016/17.