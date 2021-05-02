Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" перенесли после акции протеста болельщиков

ТАСС, 2 мая. Матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" перенесен. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Манчестера.

Встреча должна была начаться в 18:30 мск. Новая дата проведения матча будет определена после обсуждения с премьер-лигой.

Ранее болельщики "Манчестер Юнайтед" ворвались на стадион "Олд Траффорд", устроив акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров. Поклонники манкунианцев выразили недовольство решением руководства о вступлении в Суперлигу, они требуют ухода семьи Глейзеров, которая владеет клубом с 2005 года.

9 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Но позднее на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальных федераций большинство клубов заявили о выходе из состава нового турнира.

"Манчестер Юнайтед" после 33 матчей набрал 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Ливерпуль" имеет в активе 54 очка и располагается на шестой строчке.