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Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболисты победили команду Фарерских островов в отборе на чемпионат Европы

Россияне ранее уже обеспечили себе участие в европейском первенстве 2022 года

ТАСС, 2 мая. Мужская сборная России по гандболу победила команду Фарерских островов в заключительном матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2022 года.

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Встреча завершилась со счетом 28:23. Сборная России заняла первое место в турнирной таблице отборочной группы, набрав 10 очков, и отобралась на чемпионат Европы. Вторыми стали также попавшие на европейское первенство чешские гандболисты (7 очков), третьими - украинцы (5), четвертыми - представители Фарерских островов (2).

Чемпионат Европы должен пройти в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Сборная России является чемпионом Европы 1996 года. Дважды российские гандболисты завоевывали серебряные награды турнира (1994, 2000). Предыдущий чемпионат Европы прошел в 2020 году, сборная России проиграла все три матча первого группового этапа и заняла итоговое 22-е место.

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