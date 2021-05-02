Семак поздравил болельщиков "Зенита" с чемпионством

В воскресенье "Зенит" обыграл московский "Локомотив" со счетом 6:1 в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги и досрочно стал победителем чемпионата.

"Для нас сегодня все сложилось очень хорошо: забили прекрасные мячи, игра в целом достаточно хорошо шла, потому что бывают матчи, когда мы создаем много моментов, но забиваем недостаточно для победы, - сказал Семак. - Сегодня же все было для того, чтобы праздник состоялся здесь при наших болельщиках. Поздравляю их, город и команду с абсолютно заслуженным чемпионством. Это большой праздник для нас сегодня".

"Есть определенные нюансы при подготовке к игре, моменты, которые мы хотели сегодня увидеть. Что-то получилось, что-то нет, как бывает в любой игре. Сегодня многое получалось, особенно в завершении, поэтому нам сегодня сложно предъявлять претензии. Возможно, только после пяти забитых мячей стали играть менее агрессивно и менее дисциплинированно в обороне", - отметил специалист.