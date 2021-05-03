Хованцев считает, что следует обнародовать информацию о терапевтических исключениях

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Информация о терапевтических исключениях (TUE) в биатлоне должна быть обнародована без указания имен спортсменов, у которых есть разрешение на использование запрещенных препаратов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

"Надо дать хотя бы информацию о том, в каких командах есть терапевтические исключения, даже не надо открывать фамилии, что продиктовано врачебной этикой", - сказал Хованцев.

"Я уже сто лет назад поднимал этот вопрос, просил предоставить информацию по астматикам. У некоторых же слюней было столько, что их нужно было отрезать ножницами. А потом все куда-то делось. Видимо, слюна кончалась", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что раньше противоастматическими препаратами прикрывали использование запрещенных препаратов. "Думаю, что чистые спортсмены должны поддержать инициативу озвучить, сколько человек в каких командах используют TUE", - добавил он.

Схожее мнение ранее озвучивали двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев и президент Федерации лыжных гонок России трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.