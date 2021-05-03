"Авангард" хотел, чтобы Ковальчук продлил контракт с клубом

"У нас было изначально с Ильей проговорено, что по окончании сезона мы обсудим все разные варианты с продолжением его карьеры, - сказал Волков. - Он достаточно уважаемый человек, чтобы выбирать судьбу. Мы хотели, чтобы он остался у нас, но взяли паузу, он прилетит к семье, рассмотрит все варианты, и если он выберет другой вариант - это его выбор. Мы ему очень благодарны, такой игрок имеет право на продолжение карьеры в любом клубе, где он посчитает нужным продолжить карьеру".

Волков отметил, что представитель нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Никиты Гусева не выходил на "Авангард". "На данный момент все разговоры беспочвенны, так как Никита сам еще не знает, где продолжит карьеру, - добавил Волков. - На клуб его представитель не выходил. Пока мы не думали о приглашении такого мастера, но если предоставится возможность, мы открыты для обсуждения всех вариантов".

В сезоне-2020/21 "Авангард" впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2. Ковальчук, который подписал контракт с "Авангардом" 26 декабря, провел в этом сезоне 40 матчей, в которых набрал 26 очков (9 шайб + 17 передач).

Ковальчуку 37 лет, он является воспитанником "Спартака", в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом "Атланта" (ныне - "Виннипег"). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, в 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.