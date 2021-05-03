Хоккеист "Авангарда" Емелин восстановился после госпитализации

Емелин почувствовал себя плохо после матча, был госпитализирован и позднее был перевезен в Москву. 9 апреля клуб сообщил, что состояние Емелина улучшилось. После госпитализации защитник не принимал участия в играх "Авангарда" в плей-офф КХЛ. Омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2.

"Емелин полностью восстановился, у него скоро начнется тренировочный процесс, то же самое и с Наилем [Якуповым], он получил допуск, - сказал Волков. - В следующем году он [Якупов] будет голоден до побед, он сыграл большую роль в раздевалке, играл роль мотиватора, и мы очень хотели бы, чтобы он остался. Подписали контракт не из-за речей, а из-за того, что понимаем, какой это хоккеист и какой у него потенциал, постараемся доказать, что его еще рано списывать со счетов. Уверены, что Наиль будет частью хоккейной дружины, которая будет защищать титул".

Емелину 35 лет, он является чемпионом мира 2012 года, с 2011 по 2018 год выступал за клубы Национальной хоккейной лиги "Монреаль" и "Нэшвилл". В регулярном чемпионате текущего сезона защитник провел 59 матчей и набрал 21 очко (6 голов + 15 передач). В плей-офф он принял участие в 12 встречах и записал в актив 3 (1+2) очка.