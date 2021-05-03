Федун попросил болельщиков оказать "Спартаку" мощную поддержку в матче с "Химками"

ТАСС, 3 мая. Владелец "Спартака" Леонид Федун надеется, что болельщики окажут мощную поддержку команде в заключительном домашнем матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными "Химками". Об этом Федун рассказал газете "Спорт-Экспресс" .

"Спартак" обыграл "Арсенал" и вышел на второе место в таблице чемпионата России

Встреча предпоследнего тура чемпионата между "Спартаком" и "Химками" состоится 10 мая и начнется в 19:00 мск. В понедельник "Спартак" на выезде переиграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 и за два тура до окончания чемпионата поднялся в турнирной таблице на второе место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

"Поздравляю всех с победой. Команде желаю держаться и биться до конца. Следующий матч станет последней домашней игрой для Доменико Тедеско у руля команды. Приглашаю наших болельщиков заполнить стадион, оказать тренеру и команде мощную поддержку" - сказал Федун.

В заключительном туре "Спартак" сыграет на выезде с грозненским "Ахматом". Встреча состоится 16 мая.