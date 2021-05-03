"Спартак" обыграл "Арсенал" и вышел на второе место в таблице чемпионата России

ТУЛА, 3 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в заключительном матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышел на второе место в турнирной таблице. Встреча прошла в Туле.
В составе "Спартака" отличились Александр Соболев (21-я минута) и Джордан Ларссон (76). На 45-й минуте защитник красно-белых Илья Кутепов забил автогол. Две результативные передачи на свой счет записал полузащитник "Спартака" Виктор Мозес. Футболисты "Спартака" в третий раз отправили мяч в свои ворота по ходу нынешнего чемпионата и лидируют по этому показателю, два других автогола забил Павел Маслов.
Соболев забил 17-й мяч за "Спартак" в различных турнирах, догнав по этому показателю нынешнего главного тренера "Арсенала" Дмитрия Парфенова. Парфенов играл на позиции защитника и выступал за "Спартак" с 1998 по 2005 год, став четырехкратным чемпионом России.
"Спартак" обогнал "Локомотив" и вышел на второе место в турнирной таблице за два тура до финиша чемпионата. Железнодорожники в матче 28-го тура проиграли на выезде "Зениту" со счетом 1:6. В активе красно-белых стало 53 очка, "Локомотив" имеет на балл меньше. Команда, которая займет второе место, сыграет в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.
В следующем туре "Спартак" 10 мая примет "Химки", а "Локомотив" 8 мая сыграет с "Динамо". В заключительном туре "Спартак" в Грозном встретится с местным "Ахматом", а "Локомотив" примет екатеринбургский "Урал".
"Арсенал" с 23 очками остался на 13-м месте в турнирной таблице. Команда из Тулы потеряла шансы подняться из зоны переходных матчей. В следующем туре "Арсенал" 8 мая примет казанский "Рубин".
Первый матч Селихова за два года
Из-за перебора желтых карточек игру пропустил основной вратарь "Спартака" Александр Максименко. Впервые с апреля 2019 года на поле в матче чемпионата России появился голкипер Александр Селихов. Последний раз он выходил на поле в составе "Спартака" 6 апреля 2019 года в матче чемпионата России против ЦСКА (0:2) и был заменен из-за травмы.
Также из-за дисквалификации пропустил встречу защитник "Спартака" Айртон. Капитан команды Георгий Джикия остался в запасе из-за перегрузки сухожилия. На 58-й минуте Джикия появился на поле вместо получившего травму Кутепова, и капитанская повязка перешла к нему от Романа Зобнина.
По ходу первого тайма на трибунах произошла стычка между фанатами "Спартака" и "Арсенала". Болельщики выломали несколько десятков кресел стадиона. В конфликт пришлось вмешаться полиции, сотрудники разняли болельщиков и создали необходимую полосу безопасности. Болельщики "Спартака" на стадионе численно превосходили поклонников местной команды.
В начале второго тайма активные болельщики красно-белых зажгли дымовые шашки за воротами хозяев. Дым не помешал продолжению игры.
На матче присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|28
|18
|7
|3
|71-25
|61
|2
|Спартак
|28
|16
|5
|7
|52-34
|53
|3
|Локомотив
|28
|16
|4
|8
|44-35
|52
|4
|Рубин
|28
|15
|4
|9
|37-30
|49
|5
|Сочи
|28
|14
|7
|7
|47-32
|49
|6
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|46-29
|47
|7
|Динамо
|28
|14
|4
|10
|41-31
|46
|8
|Химки
|28
|13
|5
|10
|34-37
|44
|9
|Ростов
|28
|13
|4
|11
|36-31
|43
|10
|Краснодар
|28
|11
|5
|12
|48-41
|38
|11
|Ахмат
|28
|10
|6
|12
|31-35
|36
|12
|Урал
|28
|6
|13
|9
|25-35
|31
|13
|Арсенал
|28
|6
|5
|17
|25-45
|23
|14
|Ротор
|28
|5
|6
|17
|13-49
|21
|15
|Уфа
|28
|5
|6
|17
|24-45
|21
|16
|Тамбов
|28
|3
|4
|21
|17-57
|13