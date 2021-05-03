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Футбол в России

"Спартак" обыграл "Арсенал" и вышел на второе место в таблице чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых
Джордан Ларссон Егор Алеев/ТАСС
Описание
Джордан Ларссон
© Егор Алеев/ТАСС

ТУЛА, 3 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в заключительном матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышел на второе место в турнирной таблице. Встреча прошла в Туле.

В составе "Спартака" отличились Александр Соболев (21-я минута) и Джордан Ларссон (76). На 45-й минуте защитник красно-белых Илья Кутепов забил автогол. Две результативные передачи на свой счет записал полузащитник "Спартака" Виктор Мозес. Футболисты "Спартака" в третий раз отправили мяч в свои ворота по ходу нынешнего чемпионата и лидируют по этому показателю, два других автогола забил Павел Маслов.

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Соболев забил 17-й мяч за "Спартак" в различных турнирах, догнав по этому показателю нынешнего главного тренера "Арсенала" Дмитрия Парфенова. Парфенов играл на позиции защитника и выступал за "Спартак" с 1998 по 2005 год, став четырехкратным чемпионом России.

"Спартак" обогнал "Локомотив" и вышел на второе место в турнирной таблице за два тура до финиша чемпионата. Железнодорожники в матче 28-го тура проиграли на выезде "Зениту" со счетом 1:6. В активе красно-белых стало 53 очка, "Локомотив" имеет на балл меньше. Команда, которая займет второе место, сыграет в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

В следующем туре "Спартак" 10 мая примет "Химки", а "Локомотив" 8 мая сыграет с "Динамо". В заключительном туре "Спартак" в Грозном встретится с местным "Ахматом", а "Локомотив" примет екатеринбургский "Урал".

"Арсенал" с 23 очками остался на 13-м месте в турнирной таблице. Команда из Тулы потеряла шансы подняться из зоны переходных матчей. В следующем туре "Арсенал" 8 мая примет казанский "Рубин".

Первый матч Селихова за два года

Из-за перебора желтых карточек игру пропустил основной вратарь "Спартака" Александр Максименко. Впервые с апреля 2019 года на поле в матче чемпионата России появился голкипер Александр Селихов. Последний раз он выходил на поле в составе "Спартака" 6 апреля 2019 года в матче чемпионата России против ЦСКА (0:2) и был заменен из-за травмы.

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Также из-за дисквалификации пропустил встречу защитник "Спартака" Айртон. Капитан команды Георгий Джикия остался в запасе из-за перегрузки сухожилия. На 58-й минуте Джикия появился на поле вместо получившего травму Кутепова, и капитанская повязка перешла к нему от Романа Зобнина.

По ходу первого тайма на трибунах произошла стычка между фанатами "Спартака" и "Арсенала". Болельщики выломали несколько десятков кресел стадиона. В конфликт пришлось вмешаться полиции, сотрудники разняли болельщиков и создали необходимую полосу безопасности. Болельщики "Спартака" на стадионе численно превосходили поклонников местной команды.

В начале второго тайма активные болельщики красно-белых зажгли дымовые шашки за воротами хозяев. Дым не помешал продолжению игры.

На матче присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит28187371-2561
2Спартак28165752-3453
3Локомотив28164844-3552
4Рубин28154937-3049
5Сочи28147747-3249
6ЦСКА28145946-2947
7Динамо281441041-3146
8Химки281351034-3744
9Ростов281341136-3143
10Краснодар281151248-4138
11Ахмат281061231-3536
12Урал28613925-3531
13Арсенал28651725-4523
14Ротор28561713-4921
15Уфа28561724-4521
16Тамбов28342117-5713

 

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