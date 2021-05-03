Гаджиев: возвращение футболиста "Спартака" Селихова на поле говорит о его характере

В понедельник "Спартак" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Селихов заменил в стартовом составе основного голкипера столичной команды Александра Максименко, пропускавшего игру из-за перебора желтых карточек. В предыдущий раз игрок выходил на поле 6 апреля 2019 года в матче чемпионата России против ЦСКА (0:2) и был заменен из-за травмы.

"Я рад его возвращению на поле. То, что он вернулся, говорит о том, что у Селихова есть характер, что он не сник, - сказал Гаджиев. - Два года хорошей работы вернули его на поле, если есть характер и упорство, то мы его обязательно будем видеть на поле, другое дело, за какую команду - за эту или за другую. Мне кажется, что он является игроком премьер-лиги".

Селихов играл под руководством Гаджиева в пермском "Амкаре" в 2014-2016 гг.

Вратарь выступает за "Спартак" с 2017 года и является чемпионом России сезона-2016/17. Команда занимает второе место в чемпионате России, набрав 53 очка после 28 туров.