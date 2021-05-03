Губернатор Тульской области заявил, что у него есть вопросы к руководству "Арсенала"

ТАСС, 3 мая. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин имеет вопросы к тренерскому штабу и руководству клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Арсенал". Об этом Дюмин рассказал газете "Спорт-Экспресс" .

"Арсенал" за два тура до окончания чемпионата занимает 13-е место в турнирной таблице и уже не сможет подняться выше. Руководителем клуба является Гурам Аджоев.

"Пандемия, все эти вещи, связанные с перерывами, игроки травмировались. Есть вопросы и к тренерскому штабу, и к руководству клуба. Это самый худший сезон. Бывают и взлеты, и падения. Я доверяю полностью Аджоеву, пять сезонов подряд все было в норме", - сказал Дюмин.

"О бюджете на следующий сезон мы не говорили еще. Нам нужно будет строить свои планы от ситуации, в которой окажемся по окончании данного сезона", - добавил губернатор Тульской области.

В следующем туре команда сыграет дома с казанским "Рубином", матч состоится 8 мая.