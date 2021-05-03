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Футбол в России

Ларссон: футболисты "Спартака" сделают все возможное, чтобы занять второе место

В двух оставшихся матчах чемпионата красно-белые сыграют с "Химками" и "Ахматом"

ТАСС, 3 мая. Футболисты московского "Спартака" сделают все возможное для сохранения второго места по итогам чемпионата России по футболу. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал форвард красно-белых Джордан Ларссон.

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В понедельник "Спартак" на выезде переиграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 и за два тура до окончания чемпионата поднялся в турнирной таблице на второе место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. Ларссон забил победный мяч.

"Это была не лучшая игра, но мы выиграли. Мы идем дальше, что самое главное. Рад своему голу. Теперь продолжаем бороться, впереди еще игры, будем делать все возможное, чтобы финишировать на втором месте", - сказал Ларссон.

"Спартак" 10 мая примет "Химки", а в заключительном туре на выезде встретится с грозненским "Ахматом".

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