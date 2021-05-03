Селихов рассказал, что перед сезоном обсуждал с Тедеско появление на поле

ТУЛА, 3 мая. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов перед началом сезона обсуждал с главным тренером команды Доменико Тедеско возможный выход на поле в официальных матчах. Об этом игрок рассказал журналистам.

В понедельник "Спартак" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в гостевом матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Селихов заменил в стартовом составе основного голкипера столичной команды Александра Максименко, пропускавшего игру из-за перебора желтых карточек. В предыдущий раз игрок выходил на поле 6 апреля 2019 года в матче чемпионата России против ЦСКА (0:2) и был заменен из-за травмы.

"Эмоции положительные, потому что удалось набрать три очка, выиграть в очень непростом матче, - сказал Селихов. - Дальше у нас еще два "финала", поэтому настраиваемся на следующие матчи. Мы обсуждали с Доменико [выход на поле] еще перед сезоном, он говорил, чтобы я был готов. Самое главное, если, не дай Бог, что-то случится, нужно всегда быть в тонусе и суметь заменить".

Селихову 27 лет, он выступает за "Спартак" с 2017 года и является чемпионом России сезона-2016/17. Команда занимает второе место в чемпионате России, набрав 53 очка после 28 туров.