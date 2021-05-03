Вратарь "Айлендерс" Варламов стал третьей звездой недели в НХЛ

Варламов провел на прошлой неделе два матча против "Нью-Йорк Рейнджерс", в которых не пропустил ни одной шайбы, отразив 53 броска. "Айлендерс" одержали победы со счетом 4:0 и 3:0. Россиянин в нынешнем сезоне провел 33 матча, семь раз сыграв "на ноль". 33-летний Варламов является лидером сезона по этому показателю.

Первой звездой недели стал немецкий вратарь "Детройта" Томас Грайсс, который также дважды ушел со льда без пропущенной шайбы. "Детройт" по буллитам проиграл "Коламбусу" и "Тампе". Второй звездой недели стал нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Канадский форвард в четырех встречах забросил четыре шайбы и сделал шесть голевых передач.