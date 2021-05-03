Парфенов: футболистам "Арсенала" не хватило мастерства в игре со "Спартаком"

ТУЛА, 3 мая. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" создавали моменты в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком", но им не хватало исполнительского мастерства в завершающей стадии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Арсенала" Дмитрий Парфенов.

В понедельник "Арсенал" проиграл "Спартаку" со счетом 1:2. За "Арсенал" по разным причинам не сыграли Тарас Бурлак, Кирилл Панченко, Гия Григалава и Даниил Хлусевич.

"Не хватило где-то ресурсов, кого-то выпустить, чтобы именно добавить, после 70-й минуты мы недотерпели, - сказал Парфенов. - Эпизод [с пропущенным голом] простой: простая диагональ, игрок входит [в штрафную], принимает, вкатывает, такие моменты нужно контролировать. Но скажу, что порадовала линия обороны, они сражались до последнего, да, индивидуальные моменты, конечно, решили - Мозес решил в первом и во втором моментах. У нас были моменты, где нужно было решать исход, нам чуть-чуть не хватило исполнительского мастерства".

"Арсенал"с 23 очками остался на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, команда из Тулы потеряла шансы подняться из зоны переходных матчей. Отрыв от волгоградского "Ротора" и "Уфы", которые находятся на 14-й и 15-й позициях, составляет два очка. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, сыграют в стыковых матчах за сохранение места в РПЛ с представителями Олимп - Футбольной национальной лиги. В следующем туре "Арсенал" 8 мая дома сыграет с казанским "Рубином".

"Спартак" с 53 очками занимает второе место в таблице чемпионата. В следующем туре красно-белые 10 мая дома сыграют с подмосковными "Химками".