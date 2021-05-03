Роман Ротенберг: российские юниоры сделали важный шаг на пути к победе на чемпионате мира

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею сделала важный шаг на пути к победе на юниорском чемпионате мира (игроки не старше 18 лет), обыграв команду Белоруссии. Такое мнение ТАСС высказал глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Сборная России обыграла белорусов и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира по хоккею

В понедельник россияне обыграли белорусов со счетом 5:2 в матче 1/4 финала турнира и вышли в полуфинал.

"Хочу поздравить всех с победой, - сказал Ротенберг. - Наши ребята сделали важный шаг на пути к главной цели, обыграв сверстников из Белоруссии. Работа продолжается, она не никогда прекращается. Проанализируем этот матч и будем готовиться к полуфинальной встрече, следующая игра - самая важная".

В других четвертьфиналах чехи сыграют с канадцами (3 мая, 23:00 мск), финны - со швейцарцами (4 мая, 1:30 мск), американцы - со шведами (4 мая, 4:00 мск). Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее. Россияне точно не сыграют с командой Канады. Полуфинальные встречи пройдут в ночь на 6 мая, матч за третье место и финал состоятся в ночь на 7 мая.

Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас). Хоккеисты проживают в "пузыре". Из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам первенства никто не покинет элиту. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года обыграла команду России (4:3 ОТ).