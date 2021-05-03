"Парма" проиграла "Торино" и вылетела из высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 3 мая. "Парма" проиграла "Торино" со счетом 0:1 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Кротоне" проиграл "Интеру" и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу

Мяч на 63-й минуте забил Мергим Войвода.

В турнирной таблице "Торино" занимает 15-е место, набрав 34 очка. "Парма" с 20 очками идет 19-й. Последние три команды чемпионата вылетают в серию B. "Парма" за четыре тура до конца турнира проигрывает идущему 17-м "Кальяри" 12 очков, клуб потерял шансы сохранить место в высшем дивизионе.

"Парма" в предыдущий раз вылетала в серию B в сезоне-2014/15. После этого команда три сезона провела во второй по силе лиге чемпионата Италии, а в сезоне-2017/18 вернулась в серию A.

В следующем туре "Торино" в гостях сыграет с "Вероной", "Парма" примет "Аталанту". Обе встречи пройдут 9 мая.