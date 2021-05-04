Хоккеисты юниорской сборной России прокомментировали победу над командой Белоруссии

ТАСС, 4 мая. Победа над сборной Белоруссии является началом пути российской команды к золотым медалям юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет). Такое мнение журналистам высказал хоккеист сборной России Всеволод Гайдамак на послематчевой пресс-конференции.

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В понедельник россияне обыграли белорусов со счетом 5:2 в матче 1/4 финала турнира и вышли в полуфинал.

"Все в команде рады этой победе, это только начало нашего пути к золоту, - сказал Гайдамак. - Белорусы сегодня оказали серьезное сопротивление, играли активно, с ними было тяжело. Это говорит о том, что дальше - в полуфинале и финале - будет еще сложнее".

Эта встреча прошла в американском Плейно (штат Техас), до этого россияне выступали на арене в городе Фриско. "Первое, что я заметил - в Плейно больше солнца, очень жарко. Единственное отличие в арене - мне показалось, что она была уже. Белорусы уже играли здесь и были более приспособлены к ней и активны, поэтому поначалу нас поддавливали, но мы все равно сумели показать свою игру и победить", - добавил хоккеист.

Нападающий Данила Юров оценил игру Матвея Мичкова, который отметился голом в четвертьфинальном матче и является лучшим бомбардиром турнира. "Его игра великолепна. Я думаю, что если он будет продолжать так же работать, то его ждет великое будущее", - отметил он.

Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее. Россияне точно не сыграют с командой Канады.