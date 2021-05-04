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Юниорский чемпионат мира по хоккею

Лещев: смена арены повлияла на игру юниорской сборной России в матче против белорусов

Встреча прошла в американском городе Плейно, на предварительном этапе россияне играли на арене во Фриско

ТАСС, 4 мая. Смена арены повлияла на игру хоккеистов сборной России в четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18) против команды Белоруссии. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции журналистам высказал главный тренер россиян Альберт Лещев.

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В понедельник россияне обыграли белорусов со счетом 5:2 в матче 1/4 финала турнира и вышли в полуфинал. Эта встреча прошла в американском Плейно (штат Техас), до этого россияне выступали на арене в городе Фриско.

"После 3:0 немного упустили нить игры, - сказал Лещев. - В перерыве [перед третьим периодом] сделали перестановки, которые принесли свои плоды. Смена дворца в какой-то степени повлияла на игру, здесь немного другой лед, возможно, на каком-то моменте матча это сказалось".

"Могу выделить только положительные стороны сборной Белоруссии. Это очень хорошая команда, сегодня нам было сложно, но мы выстояли, поздравляю ребят с победой", - добавил специалист.

Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее. Россияне точно не сыграют с командой Канады.

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Юниорский чемпионат мира по хоккею
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