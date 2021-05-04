"Эдмонтон" заключил двухлетний контракт новичка с российским хоккеистом Коноваловым

Соглашение рассчитано на два года. Голкипер был выбран "Эдмонтоном" на драфте НХЛ 2019 года в третьем раунде под общим 85-м номером.

Коновалову 22 года, всю карьеру он провел в системе ярославского "Локомотива". В прошедшем сезоне он провел за команду 19 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых одержал девять побед. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ на его счету 111 матчей и 53 победы, средний процент отраженных бросков - 92,2.