Гол Гусева и две передачи Денисенко помогли "Флориде" обыграть "Даллас" в матче НХЛ

ТАСС, 4 мая. "Флорида" победила "Даллас" в овертайме со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джонатан Юбердо (2-я минута), Никита Гусев (3), Маккензи Уигар (15), Густав Форслинг (21), Александр Барков (63). У проигравших отличились Джо Павелски (13), Джейсон Робертсон (18), Джоэль Кивиранта (44), Тайлер Сегин (45).
Гусев отличился во втором матче подряд. Он подписал контракт с "Флоридой" до конца сезона 11 апреля. Начал текущий чемпионат форвард в "Нью-Джерси", где в 20 матчах набрал 5 очков (два гола + три передачи), 10 апреля клуб выкупил его контракт. За "Флориду" Гусев провел 10 игр и набрал 5 очков (2+3).
Его одноклубник Григорий Денисенко отметился двумя голевыми передачами, набрав очки в третьей игре подряд. Всего на его счету четыре результативных паса. 20-летний нападающий провел шестой матч в составе команды.
"Флорида" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 75 очков за 54 матча, и уже гарантировала себе место в плей-офф. "Даллас" идет пятым с 56 очками в 52 играх и отстает от занимающего четвертое место "Нэшвилла" на четыре очка. Следующий матч "Даллас" проведет 6 мая на выезде против "Тампы", которая 9 мая приедет в гости к "Флориде".
В других матчах игрового дня "Филадельфия" дома разгромила "Питтсбург" (7:2), нападающий гостей Евгений Малкин провел первый матч после травмы, полученной 17 марта, и отдал голевой пас. "Баффало" на своей площадке победил "Нью-Йорк Айлендерс" (4:2), вратарь нью-йоркской команды Семен Варламов отразил 36 бросков и прервал рекордную для клуба "сухую" серию, которая составляет 248 минут. Голевая передача Андрея Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Чикаго" (5:2), результативный пас Михаила Григоренко не спас "Коламбус" от поражения в игре против "Нэшвилла" (3:4, в овертайме). "Монреаль" обыграл "Торонто" (3:2 ОТ).