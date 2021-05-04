Гол Гусева и две передачи Денисенко помогли "Флориде" обыграть "Даллас" в матче НХЛ

Гусев отличился во втором матче подряд. Он подписал контракт с "Флоридой" до конца сезона 11 апреля. Начал текущий чемпионат форвард в "Нью-Джерси", где в 20 матчах набрал 5 очков (два гола + три передачи), 10 апреля клуб выкупил его контракт. За "Флориду" Гусев провел 10 игр и набрал 5 очков (2+3).

Его одноклубник Григорий Денисенко отметился двумя голевыми передачами, набрав очки в третьей игре подряд. Всего на его счету четыре результативных паса. 20-летний нападающий провел шестой матч в составе команды.

"Флорида" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 75 очков за 54 матча, и уже гарантировала себе место в плей-офф. "Даллас" идет пятым с 56 очками в 52 играх и отстает от занимающего четвертое место "Нэшвилла" на четыре очка. Следующий матч "Даллас" проведет 6 мая на выезде против "Тампы", которая 9 мая приедет в гости к "Флориде".