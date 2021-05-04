СМИ: сборная КНДР отказалась проводить отборочные матчи ЧМ-2022 по футболу в Южной Корее

По его данным, на прошлой неделе Пхеньян направил соответствующее уведомление в Азиатскую футбольную конфедерацию. В качестве причины отмены Футбольная ассоциация КНДР назвала опасения по поводу коронавирусной инфекции.

СЕУЛ, 4 мая. /ТАСС/. Футболисты сборной КНДР не будут участвовать в азиатских отборочных матчах чемпионата мира 2022 года, которые должны пройти в июне в Республике Корея. Об этом сообщил во вторник южнокорейский телеканал KBC .

Что нужно знать об отборочном турнире к ЧМ-2022 по футболу

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Сборные КНДР и Южной Кореи входят в группу H во втором раунде азиатского отбора на чемпионат мира 2022 года, наряду с командами Туркмении, Ливана и Шри-Ланки. В каждой из восьми групп по пять сборных. Победитель каждой группы и четыре лучшие команды по количеству очков, занявшие вторые места, пройдут в третий раунд.

Второй раунд начался в сентябре 2019 года и должен был возобновиться в марте 2020 года после задержки из-за пандемии, однако большинство матчей были перенесены на июнь этого года. Азиатская футбольная конфедерация отказалась от прежнего формата домашних и выездных матчей и решила, что пять членов каждой группы должны собраться в одной стране, чтобы завершить все оставшиеся матчи с 31 мая по 15 июня этого года.

Южная Корея была выбрана в качестве страны-хозяйки оставшихся матчей группы H. Южнокорейская сборная должна сыграть с командой Туркмении 3 июня, КНДР - 7 июня, Шри-Ланки - 11 июня, Ливана - 15 июня. Ожидается, что Азиатская футбольная конфедерация попросит Пхеньян пересмотреть свое решение.