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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлеты Сидорова и Иванюк получили приглашения на этап Бриллиантовой лиги в Дохе

Этап турнира в столице Катара пройдет 28 мая
Анжелика Сидорова Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова и Илья Иванюк, которым в конце апреля был присвоен нейтральный статус, получили официальные приглашения от организаторов майского этапа Бриллиантовой лиги в Дохе. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменов Павел Воронков.

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В последний день апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила до участия в международных стартах в нейтральном статусе четырех россиян. Речь идет о трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, чемпионке мира в прыжках с шестом Сидоровой, бронзовом призере ЧМ-2019 в прыжках в высоту Иванюке и прыгунье с шестом Аксане Гатауллиной.

"Анжелика Сидорова вместе со своим тренером Светланой Абрамовой, а также Илья Иванюк официально приглашены в Доху", - заметил Воронков.

Этап Бриллиантовой лиги в столице Катара пройдет 28 мая.

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