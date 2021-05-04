Матч сборной России в Дании на Евро-2020 смогут посетить до 15 900 зрителей

ТАСС, 4 мая. Матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Копенгагене, смогут посетить до 15 900 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета датской части турнира.

В Питере - семь.

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"Количество зрителей увеличено до 15 900 на каждом из четырех матчей на стадионе "Паркен", - говорится в сообщении.

Вместимость стадиона в Копенгагене составляет 38 тыс. зрителей. Ранее столица Дании гарантировала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) минимальную квоту в 25% с возможностью увеличения.

На арене пройдут три матча группового этапа турнира - Дания - Финляндия, Дания - Бельгия и Россия - Дания, а также одна встреча 1/8 финала турнира.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.