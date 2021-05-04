Лавиолетт: участие Овечкина в матче НХЛ с "Рейнджерс" маловероятно

ТАСС, 4 мая. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вряд ли выйдет на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщил журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти со ссылкой на главного тренера "Вашингтона" Питера Лавиолетта.

В ночь на вторник "Вашингтон" дома обыграл "Рейнджерс" со счетом 6:3. Овечкин попал в состав команды впервые после травмы, полученной 23 апреля, однако провел на льду 39 секунд, после чего отправился в раздевалку. В следующей встрече команды снова сыграют друг с другом, она пройдет в ночь на четверг. Отмечается, что россиянин пропустил послематчевую тренировку.

Овечкину 35 лет, он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В текущем сезоне на счету капитана "Вашингтона" 42 (24 гола + 18 результативных передач) очка, он является лучшим снайпером команды в сезоне.

"Вашингтон" с 71 очком в 52 встречах занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона и уже гарантировал себе участие в плей-офф.