Главный тренер "Авангарда" Хартли заявил, что Ковальчук хочет вернуться в НХЛ

ТАСС, 5 мая. Российский нападающий Илья Ковальчук хочет вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и завоевать Кубок Стэнли. Об этом заявил главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли, комментарий которого приводит портал Sportsnet .

30 апреля Ковальчук расторг контракт с "Авангардом" по взаимному соглашению сторон. Вместе с омской командой нападающий стал победителем Кубка Гагарина. Ковальчук подписал контракт с клубом 26 декабря, провел в этом сезоне 40 матчей, в которых набрал 26 очков (9 шайб + 17 передач).

"Он хочет играть в НХЛ, в этом нет никаких сомнений, - сказал Хартли. - Когда я позвал Ковальчука в "Авангард" зимой, то сказал ему, чтобы он показал клубам НХЛ, что все еще может играть. Илья очень мне помог. Он мечтает выиграть Кубок Стэнли".

Ковальчуку 38 лет, он является воспитанником "Спартака", в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом "Атланта" (ныне - "Виннипег"). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, в 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.