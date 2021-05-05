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Фигурное катание

Минспорт отменил заседание экспертного совета по итогам выступления российских фигуристов

На чемпионате мира, который проходил в Стокгольме, российские фигуристы завоевали шесть медалей
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ не будет проводить заседание по итогам выступления отечественных фигуристов в предолимпийском сезоне. Об этом сообщили ТАСС в Минспорте.

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"Заседание экспертного совета Минспорта, посвященное фигурному катанию, отменено", - сообщила собеседница ТАСС.

На чемпионате мира, который проходил в Стокгольме, российские фигуристы завоевали шесть медалей - три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Чемпионами мира стали Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Серебро в активе Елизаветы Туктамышевой, бронзовые награды выиграли Александра Трусова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (парное катание). Россияне выиграли общекомандный зачет турнира, на втором месте сборная США (1-1-0), на третьем - японцы (0-1-1).

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