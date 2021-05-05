Минспорт отменил заседание экспертного совета по итогам выступления российских фигуристов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ не будет проводить заседание по итогам выступления отечественных фигуристов в предолимпийском сезоне. Об этом сообщили ТАСС в Минспорте.

Семь прокатов чемпионата мира по фигурному катанию, которые надо увидеть

Лучшие из лучших. Семь прокатов чемпионата мира по фигурному катанию, которые надо увидеть

"Заседание экспертного совета Минспорта, посвященное фигурному катанию, отменено", - сообщила собеседница ТАСС.

На чемпионате мира, который проходил в Стокгольме, российские фигуристы завоевали шесть медалей - три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Чемпионами мира стали Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Серебро в активе Елизаветы Туктамышевой, бронзовые награды выиграли Александра Трусова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (парное катание). Россияне выиграли общекомандный зачет турнира, на втором месте сборная США (1-1-0), на третьем - японцы (0-1-1).