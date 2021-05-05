Путин отметил престиж турнира по дзюдо "Большой шлем" и пожелал успеха его участникам

"Честь провести столь престижные и авторитетные соревнования досталась России по праву. В нашей стране всегда был высок интерес к этому зрелищному, динамичному виду спорта, к его уникальной истории и философии", - подчеркнул президент в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин приветствовал участников и гостей международного турнира по дзюдо среди мужчин и женщин "Большой шлем", который стартует в Казани в среду.

Путин выразил уверенность, что данный турнир станет масштабным событием и привлечет широкое внимание специалистов и почитателей дзюдо.

"Тем более что в международном спортивном календаре "Большой шлем" считается одним из самых важных мероприятий в преддверии Игр XXXII Олимпиады в Токио, на которых спортсменам предстоит состязаться не только за медали, но и за квалификационные очки, необходимые для участия в Играх", - отметил Путин.

Президент пожелал участникам турнира успехов и побед, а всем поклонникам дзюдо - ярких и незабываемых впечатлений.

Турнир мировой серии "Большой шлем" по дзюдо проводится в Казани с 5 по 7 мая. Соревнования, которые являются этапом квалификации к Олимпийским играм в Токио, были перенесены из Парижа в Казань в связи с отказом Франции от их проведения. На турнир в Казань приедут олимпийские чемпионы Тина Трстеняк (Словения) и Идалис Ортис (Куба), двукратная чемпионка мира Юта Абэ (Япония), чемпионы мира Саги Муки (Израиль), Неманья Майдов (Сербия), Мириам Ропер (Панама) и многие другие.