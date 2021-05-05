Главный тренер "Крыльев Советов" рассказал, за счет чего команде удалось выйти в РПЛ

"Это большой труд, очень длинный отрезок, - сказал Осинькин. - Мы изначально прошли через много этапов - надо было и просто сформироваться, и выстроить игру, и стабилизировать ее, и мы очень рады, что сейчас это закончилось заслуженным, как я считаю, первым местом. Самое главное, у нас, наверное, было некое внутреннее объединение - мы шли к одной цели, в которую верили, и все вместе мы не просто играли, а прогрессировали, каждый из нас стал лучше за время этого сезона".

"Нам пока нужно закончить по-настоящему этот чемпионат, потому что у нас впереди еще и кубковый матч (12 мая "Крылья Советов" в финале турнира сыграют с "Локомотивом" - прим. ТАСС). Потом нам необходимо понять стратегию, какое будет финансирование - только после этого мы должны адекватно оценивать, кого из людей сохранять в клубе, как укреплять команду. У нас уже, конечно, есть определенные наметки, так как мы не можем не думать о будущем, но это должно быть подтверждено определенными вещами", - добавил специалист.

На вопрос о предложениях от других клубов, 55-летний тренер ответил: "У меня еще год контракта с клубом. Об этом (предложениях от других клубов) не стоит говорить, сейчас мы все объединены одной целью".