Лукич: "Нижний Новгород" покажет свой лучший баскетбол в игре Лиги чемпионов с "Сарагосой"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая. /ТАСС/. Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" в матче "Финала восьми" Лиги чемпионов с испанской "Сарагосой" покажет свою лучшую игру и постарается преподнести сюрприз, победив соперника. Об этом в среду сообщил главный тренер российской команды Зоран Лукич.

"Лично для меня наше попадание в "Финал восьми" - это сюрприз. Теперь нам нужно преподнести еще один сюрприз и попытаться обыграть испанцев. Именно поэтому так важно забыть о предыдущих матчах и сфокусироваться только на предстоящем четвертьфинале 5 мая. Я абсолютно уверен, что мои игроки относятся к "Сарагосе" с уважением. <…> Могу сказать точно, мы покажем свой лучший баскетбол, на который сейчас способны", - цитирует Лукича пресс-служба команды.

Тренер напомнил, что команды в этом сезоне встречались дважды, оба раза испанцы были сильнее российского клуба. По мнению Лукича, прошедшие поединки сейчас не имеют никакого значения, так как у "Сарагосы" сменился тренер.

"Я посмотрел все последние матчи "Сарагосы", и почти в каждом они набирали около 100 очков. Испанцы невероятно быстро переходят из защиты в нападение, они невероятно атлетичны, действуют сплоченно, их защиту крайне сложно пробить. Нам будет очень непросто играть против них", - добавил наставник "Нижнего Новгорода".

"Финал восьми" пройдет в Нижнем Новгороде 5-9 мая. В нем примут участие испанские клубы "Сарагоса", "Сан-Пабло Бургос" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", израильский "Хапоэль" (Холон), турецкий "Пинар Каршыяка", французский "Страсбур" и российский "Нижний Новгород". Матчи пройдут на "Нагорный-Арене", которая является домашним стадионом нижегородского клуба.

В среду состоятся два четвертьфинальных матча. После игры "Нижнего Новгорода" и "Сарагосы" за попадание в полуфинал поборются "Нимбурк" и "Пинар Каршыяка". Ранее генеральный менеджер российского клуба Сергей Панов заявил, что перед командой стоит задача не проиграть в первом раунде.