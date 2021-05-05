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Баскетбольные еврокубки

Тренер "Сарагосы" заявил, что его игроки победили "Нижний Новгород" за счет командной игры

Луис Казимиро отметил то, как баскетболисты российского клуба действовали в защите и на подборе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. "Сарагоса" одержала победу в четвертьфинале Лиги чемпионов над "Нижним Новгородом" благодаря командной игре. Такое мнение журналистам на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер испанской команды Луис Казимиро.

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В среду "Сарагоса" провела четвертьфинальный матч против "Нижнего Новгорода" в "Финале восьми" баскетбольной Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 86:78 в пользу испанского клуба.

"Начну с того, что, в принципе, во второй четверти мы играли больше в защите. Начиная с третьей четверти, мы запустили эффективное нападение. Я могу сказать, что настрой оставался положительным. С самого начала мы играли, как семья, как команда, это счастье", - сказал Казимиро, также отметив игру баскетболистов "Нижнего Новгорода" в защите и на подборе.

В среду за выход в полуфинал также поборются чешский "Нимбурк" и турецкий "Пинар Каршыяка". Победитель этого матча станет соперником "Сарагосы".

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