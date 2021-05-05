Баскетболисты "Нижнего Новгорода" проиграли "Сарагосе" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Самым результативным игроком матча стал игрок "Сарагосы" Дилан Эннис, в активе которого 26 очков. В составе "Нижнего Новгорода" больше всех очков набрал россиянин Андрей Воронцевич (17).

"Финал восьми" проходит в Нижнем Новгороде и завершится 9 мая. Также в нем принимают участие испанские "Сан-Пабло Бургос" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", израильский "Хапоэль" (Холон), турецкий "Пинар Каршыяка" и французский "Страсбур".

В 21:30 мск во втором четвертьфинальном матче сыграют "Нимбурк" и "Пинар Каршыяка". Оставшиеся встречи 1/4 финала пройдут в четверг. "Тенерифе" встретится со "Страсбуром" (17:00), а "Хапоэль" сыграет с "Сан-Пабло Бургос" (20:00).

Лига чемпионов - третий по силе еврокубковый турнир в баскетболе после Евролиги и Еврокубка, он проводится под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA).